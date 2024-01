Feyenoord komt vier dagen na contractverlenging Milambo met nóg meer goed nieuws

Feyenoord kan ondanks de teleurstellende competitiehervatting tegen N.E.C. (2-2) terugkijken op een geslaagde week. De Rotterdammers brachten dinsdag al naar buiten dat zijn krabbel heeft gezet onder een nieuwe verbintenis en nu heeft ook Djomar Giersthove zijn contract verlengd. De 18-jarige verdediger ligt nu tot medio 2026 vast in Rotterdam-Zuid.

“Deze contractverlenging maakt mij erg trots en geeft veel vertrouwen voor de toekomst”, reageert Giersthove op de clubsite. “De Europese wedstrijden met Feyenoord Onder 19 en de trainingsmomenten bij Feyenoord 1 zijn voor mij erg leerzaam geweest en waren daarnaast mooie ervaringen. Hierdoor merk ik dat ik veel vooruitgang boek in mijn ontwikkeling.” Giersthove moet in tegenstelling tot Milambo zijn debuut in de hoofdmacht nog maken, maar zijn eerste officiële opwachting in het elftal van trainer Arne Slot lijkt niet heel lang meer op zich te laten wachten. Zo maakte hij wel al zijn officieuze debuut in Feyenoord 1.

Giersthove is een belangrijke kracht in de Onder-19, die wordt getraind door Robin van Persie. Zo miste de verdediger dit seizoen nog geen minuut in de UEFA Youth League. De formatie van coach Van Persie verzekerde zich in een groep met de leeftijdsgenoten van Atlético Madrid, Lazio en Celtic knap van de groepswinst. Giersthove was trefzeker in de uitwedstrijd tegen Lazio. Head of Academy Rini Coolen van Feyenoord is blij met diens contractverlenging. “Het is mooi om te zien hoe Djomar zich de afgelopen jaren binnen Feyenoord Academy heeft ontwikkeld. Hij heeft bewezen op de juiste weg te zijn, wat uiteraard een groot compliment verdient. De komende jaren gaan we hem als club helpen om de volgende stappen te maken.”