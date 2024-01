Wieffer en Hartman uitgelachen om quotes over PSV: ‘Mijn hemel, wat slaan zij de plank mis’

PSV heeft na zestien speelrondes in de Eredivisie liefst tien punten meer dan titelconcurrent Feyenoord, maar en vinden het verschil in kwaliteit tussen beide teams niet zo groot als de ranglijst doet vermoeden. Die opvatting komt het Feyenoord-duo dit weekeinde dan weer op hoongelach te staan.

Feyenoord bereidt zich momenteel in Spanje voor op de seizoenshelft. Wieffer en Hartman worden voor de camera van ESPN gevraagd naar de onderlinge verhoudingen in de Eredivisie. “Ik wil niet per se zeggen dat PSV beter is dan Feyenoord”, reageert Wieffer, ondanks de riante voorsprong van de koploper op de regerend landskampioen en de twee nederlagen (in competitieverband 1-2 en in de Johan Cruijff Schaal 0-1) die Feyenoord dit seizoen al leed tegen PSV.

“Voornamelijk aan het begin van het seizoen hebben we punten verspild. Wij moeten alle wedstrijden winnen, dat moet elk team, maar aan het begin van het seizoen speelde PSV ook niet zijn beste wedstrijden, maar ze wonnen elke keer wel met 1-0. Bijvoorbeeld toen thuis tegen FC Utrecht wonnen ze met 2-1 (in werkelijkheid 2-0, red.)”, gaat de middenvelder van Feyenoord verder. “Als wij gewoon die wedstrijden hadden gewonnen, was er in principe niet zoveel aan de hand geweest. Wij hebben op dat moment punten verspild, waardoor we nu heel ver achterstaan. Qua voetbal denk ik niet dat wij heel ver uit elkaar liggen. Maar het verschil is wel tien punten. Het wordt heel moeilijk om dat in te halen, maar het kan altijd nog.”

"Ik ben het helemaal eens met Mats", vult Hartman zijn Feyenoord-teamgenoot aan. "Ik denk dat we alle twee goede ploegen hebben. Zij hebben alles gewonnen. We weten hoe moeilijk dat is, dus dat is heel knap. Dat doen ze heel goed. Tien punten is inderdaad heel veel, maar het is wel een soort vertekend beeld. Het lijkt dan alsof het bij ons slechter gaat dan vorig jaar, maar dat is denk ik helemaal niet zo. Ik denk dat we nu zelfs meer punten hebben dan vorig seizoen rond deze tijd. Maar we hebben nu te maken met een tegenstander die beter is dan vorig jaar”, besluit de linksback.

De uitlatingen van Wieffer en Hartman over de onderlinge verhoudingen tussen PSV en Feyenoord komt het Feyenoord-duo online op hoongelach te staan. Onder het video-item van ESPN op X regent het comments vol onbegrip en verwijten. “PSV is dit jaar de beste club van de Eredivisie. Zij verdienen het om kampioen te worden”, reageert iemand bijvoorbeeld. “Twee keer in eigen huis verliezen maar alsnog ben je beter, huh”, reageert een ander verward. Wieffer wordt verder aangepakt omdat hij zijn feiten niet op een rijtje heeft staan: PSV won dit seizoen in de Eredivisie slechts één keer met één doelpunt verschil, dat was op 3 december met 1-2 bij Feyenoord, en niet zoals Wieffer stelt ‘elke keer met 1-0’.