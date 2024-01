Feyenoord strikt jongste debutant aller tijden van twaalfvoudig kampioen

Feyenoord heeft zich versterkt met Isak Alemayehu. De zeventienjarige middenvelder komt op huurbasis over van Djurgardens IF, met de mogelijkheid tot een langer verblijf. In eerste instantie sluit Alemayehu aan bij Feyenoord Onder 21.

Alemayehu doorliep de hele jeugdopleiding van Djurgardens en maakte vorig jaar februari op zestienjarige leeftijd zijn officiële debuut in het eerste elftal. Daarmee werd hij de jongste debutant aller tijden voor de twaalfvoudig landskampioen van Zweden.

"We hebben Isak in het verleden al meermaals bekeken", aldus Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord. "We hebben hem met veel interesse gevolgd en heeft hij aangetoond een goede ontwikkeling doorgemaakt te hebben. Het komende half jaar krijgt hij zodoende de kans om de volgende stap in zijn voetbalcarrière te zetten. Tot Isak speelgerechtigd is verklaard heeft hij de tijd om te wennen aan zijn nieuwe omgeving."

De stap naar Feyenoord voelt 'heel erg goed' voor Alemayehu. "Spelen in een topjeugdopleiding in Europa is iets waar ik altijd al van heb gedroomd. De belangrijkste doelstelling die ik heb is om de komende maanden zoveel mogelijk van mezelf te laten zien."