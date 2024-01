Feyenoord-supporters krijgen dramatisch nieuws binnen over wedstrijd van 22 februari

Supporters van Feyenoord mogen ook dit seizoen niet afreizen naar Rome voor de confrontatie in de Europa League tussen AS Roma en de Rotterdamse club. Dat maakt de nummer twee van de Eredivisie maandagavond bekend op de eigen website. Nadat de Italiaanse autoriteiten deze beslissingen hebben genomen, heeft Feyenoord besloten ook geen supporters van AS Roma toe te staan.

Dat Feyenoord geen uitsupporters mee mag nemen zal bij de aanhangers van de Rotterdamse club niet aankomen als een grote verrassing, maar wel als een grote teleurstelling. Vorig seizoen besloot het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken ook al om supporters van Feyenoord niet toe te laten in het uitvak in Rome en dit jaar maken de Italiaanse autoriteiten dezelfde beslissing. De ploeg van Arne Slot moet het op 22 februari in de Italiaanse hoofdstad opnieuw doen zonder het Legioen.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord meldt op de website dat de club het door de beslissing van de autoriteiten uit Italië niet verantwoord acht om in De Kuip wél supporters van AS Roma toe te laten. Dat betekent dat, net als in het vorige seizoen, ook geen uitsupporters van de Romeinen welkom zijn in Rotterdam-Zuid: "Dit uit oogpunt van zowel veiligheid als, voor Feyenoord, uit oogpunt voor sportiviteit", schrijft Feyenoord op de website.