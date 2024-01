Feyenoord-supporters krijgen opsteker na dramatische middag in De Kuip

, de rechtsback die Feyenoord deze transferwindow graag wil overnemen, ziet een overstap naar de Rotterdamse club enorm zitten. Dat weet het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl te melden, dat eerder bekendmaakte dat Feyenoord in de race is om Assignon of Kevin Mbabu vast te leggen. Het nieuws is voor Feyenoord-supporters een opsteker, na een teleurstellende middag in De Kuip tegen FC Twente (0-0).

Feyenoord kan extra kwaliteiten gebruiken en is daarom ook nog druk op zoek naar versterking. In de voorhoede, waar Arne Slot kwaliteit en scorend vermogen tekort komt, wordt gezocht. Ook de rechtsbackpositie is een aandachtspunt en voor deze plek is Feyenoord momenteel in de race voor Assignon, die bij Stade Rennais door een trainerswissel zijn basisplaats verloor en daardoor op zoek wil naar een nieuwe club.

Feyenoord is in de markt voor de Fransman, maar concrete toenadering om Assignon naar De Kuip te halen ontbreekt nog. Haast is er wel bij geboden, want woensdag 31 januari om middernacht zal de transferwindow sluiten. Daarvoor moet Feyenoord nog concreet worden voor Assignon én een akkoord bereiken met speler en club. Positief voor de nummer twee van de Eredivisie is dat Assignon zelf dolgraag naar Rotterdam-Zuid vertrekt.