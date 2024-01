Slot is bij Van der Meijde in de auto eerlijk over komende transferzomer van Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot houdt er serieus rekening mee dat ook komende zomer een aantal ‘goede’ spelers de deur van De Kuip achter zich dichttrekt. De Rotterdammers hebben in de Eredivisie weliswaar twaalf punten minder dan koploper Feyenoord en moesten in de Champions League hun meerdere erkennen in Atlético Madrid en Lazio, maar meerdere spelers hebben zich in de kijker gespeeld van de Europese top.

“Het voordeel van in Nederland werken en in dit geval ook bij Feyenoord is dat het zó snel gaat. Van de jongens die ik in het eerste jaar had, zijn er nog vrij weinig over”, vertelt Slot in de YouTube-serie ‘Bij Andy in de auto!’ in gesprek met Andy van der Meijde. “En ik vrees - ik gebruik niet voor niks het woord vrees - dat er weer een aantal hele goede spelers komende zomer bij ons gaan vertrekken.” De namen van Santiago Giménez en Mats Wieffer werden de afgelopen maanden al in verband gebracht met een overgang naar een Europese topclub en Van der Meijde denkt dat er nog wel een paar in aanmerking komen voor een zomerse toptransfer.

“Giménez, misschien Hartman, Bijlow, Geertruida…”, denkt de voormalig voetballer hardop. “Wieffer vergeet je nog te zeggen. Timber, die denk ik aan een heel goed seizoen bezig is”, vult Slot Van der Meijde nog aan. “Maar goed, dat ze een goed seizoen hebben hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze gelijk weggaan. Maar het is ook geen geheim, en dat weet jij beter dan ik want jij bent al wel naar het buitenland geweest, dat daar iets beter betaald wordt dan in Nederland.” Bovendien krijgt een aantal Feyenoord-spelers meteen na afloop van het clubseizoen mogelijk nóg een mogelijkheid om zich in de kijker te spelen: het Europees Kampioenschap in Duitsland.

“Ik denk dat het daarom voor spelers nog aantrekkelijk is om bij hun club te blijven, omdat ze er vrij verzekerd van zijn dat ze spelen”, stelt de Feyenoord-coach. “Maar komende zomer is dan het EK geweest. Als een aantal van ons dan ook gaat spelen, dan zou het bijna raar zijn als ze geen transfer zouden maken.” Naast Quilindschy Hartman en Wieffer lijken ook Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida zich te mogen opmaken voor hun eerste EK. Hartman heeft zelfs een grote kans om als basisspeler naar het toernooi te gaan. De vleugelverdediger debuteerde in november tegen Frankrijk en was meteen trefzeker. Ook in de daaropvolgende interlands deed hij het naar behoren, met onder meer een assist tegen Gibraltar.