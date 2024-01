Slot is lovend over Klopp, maar wil zich over één ding niet uitlaten: 'Volgende vraag'

Arne Slot kijkt met veel bewondering naar het werk dat Jürgen Klopp (heeft) verricht bij Liverpool. De Duitser kondigde vrijdagmorgen zijn afscheid aan bij de huidige koploper van de Premier League. Slot hoopt dat Klopp, die zelf heeft aangegeven na dit seizoen voorlopig niet op zoek te gaan naar een nieuwe klus, niet te lang rust gaat nemen. Op een vraag over de vacature die vrijkomt op Anfield wilde de oefenmeester van Feyenoord liever geen antwoord geven.

Liverpool kwalificeerde zich eerder deze week voor de finale van de League Cup, staat bovenaan in de Premier League en hervat binnenkort het avontuur in de Europa League, maar het nieuws zal ongetwijfeld voorlopig gedomineerd worden door de aankondiging van Klopp. De Duitser maakte vrijdagmorgen in gesprek met het clubkanaal bekend dat hij na dit seizoen vertrekt als hoofdtrainer. Klopp arriveerde in het najaar van 2015 op Anfield en loodste Liverpool naar onder meer de landstitel én de eindzege van de Champions League. “Ik vind het al ongelooflijk knap dat je op dat niveau zo lang zó goed bent, met zoveel energie negen jaar lang”, vertelde Slot vrijdagmiddag op zijn persconferentie.

“Dus ik zou het eerder als een bijzondere prestatie willen zien dat je negen jaar op dat niveau met zóveel toewijding en passie kunt volhouden. Zeker als je weet hoeveel wedstrijden wij al spelen, laat staan hoeveel wedstrijden ze in Engeland spelen en hij (Klopp, red.) al niet speelt”, vervolgde Slot. Klopp vertelde dat, mocht hij nu de vraag krijgen of hij ooit nog aan de slag gaat als trainer, ‘nee’ zou antwoorden. “Maar ik weet niet hoe dat zal voelen omdat ik nooit in deze situatie hebt gezeten”, voegde de succesvolle Duitser daaraan toe. Slot hoopt dat Klopp niet té lang stil blijft zitten. “Als liefhebber vind ik het jammer, want hij heeft Liverpool en mij dus als liefhebber jarenlang heel goed voetbal gegeven. Ik hoop wel dat hij niet al te lang van zijn rust gaat genieten, want het is zonde als dit soort trainers niet constant aan de zijlijn staan.”

Slot werd na het afgelopen succesvolle seizoen met Feyenoord nog in verband gebracht met een overstap naar Tottenham Hotspur. Of het nieuws over Klopp voor kriebels zorgt bij Slot, in de wetenschap dat er bij een topclub in de Premier League een vacature vrijkomt? “Volgende vraag”, was het antwoord…