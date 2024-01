Frenkie de Jong krijgt enorme veeg uit de pan

Valentijn Driessen is kritisch op het spel van bij Barcelona. De middenvelder toont geen leiderschap op het veld in moeilijke momenten, zo vindt de chef voetbal van De Telegraaf. Zaterdag verloor De Jong met Barcelona van Villarreal (3-5), waarna trainer Xavi zijn vertrek aankondigde voor na dit seizoen.

"Barcelona leek echt helemaal nergens op. Op een gegeven moment zei ik ook: die Frenkie de Jong, doet hij eigenlijk wel mee?", zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Het is een heilige. Voor Nederlanders is Frenkie de Jong een heilige, en daar mag je niet aankomen. Maar echt waar, als je die wedstrijden gaat bekijken…Het is allemaal zo plichtmatig, ook nu weer."

Artikel gaat verder onder video

"En dan weer in een duelletje half geblesseerd raken, dan denk ik ook… kom op man, wees eens een kerel", verzucht de journalist. "Sta eens als een kerel op het veld, houd die boel eens bij elkaar. Je ziet hem ook niet coachen op het veld, hij wandelt mee. Gaat het goed, dan wandelt hij beter mee dan de rest. Gaat het slecht, dan zie je hem gewoon niet."

Driessen ontkent niet dat De Jong goed kan voetballen. Maar het is aan hem om dat ook te blijven tonen, geeft hij aan. “Die Gündogan, die zie je wel. Die is áltijd aanwezig. Verdedigend maakte hij nu dan wel een enorme fout, maar hij is overal en mengt zich in het spel. En Frenkie de Jong… het is vlees noch vis."