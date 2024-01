Giovanni van Bronckhorst bereikt akkoord met nieuwe club maar stelt één voorwaarde

Giovanni van Bronckhorst wordt de nieuwe trainer van het Turkse Besiktas, zo meldt 1908.nl dinsdagmiddag. De trainer vliegt volgens de doorgaans betrouwbare site donderdag naar Istanbul om daar zijn handtekening te zetten onder een contract. Ook Voetbal International meldt dat de trainer zo goed als rond is, maar volgens het medium is er wel één obstakel.

Volgens 1908 gaat Van Bronckhorst, die voor het laatst actief was bij Rangers FC, de stap naar Turkije definitief maken. Het is volgens Voetbal International echter nog afwachten of zijn vaste assistent, Jean Paul van Gastel, mee kan naar Turkije. Van Gastel zelf zou hier wel voor open staan omdat hij zich ook financieel kan verbeteren, maar zijn werkgever NAC Breda blokkeert dat. De Brabantse club ging onlangs pas in zee met Van Gastel, waardoor de club niet wil meewerken.

De Turken willen een afkoopsom aan NAC Breda betalen voor Van Gastel, maar voorlopig werkt de club uit de Keuken Kampioen Divisie nog niet mee. Van Bronckhorst gaat in ieder geval vertrekken naar Turkije, waar hij de in november ontslagen Burak Yilmaz opvolgt als hoofdtrainer. De eis van de Nederlandse trainer is wel dat hij Van Gastel mee kan nemen naar Istanbul, waardoor de ogen gericht zijn op NAC Breda. Roy Makaay, bij Rangers nog assistent van de oud-verdediger, gaat niet mee naar Turkije