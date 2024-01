Jordan Henderson zet volgende noodzakelijke stap richting Ajax-debuut

(33) heeft de volgende horde die een debuut voor Ajax nog in de weg stond genomen. Woensdag heeft de van Al-Ettifaq overgekomen Engelsman een werkvergunning bemachtigd, waardoor hij nu zijn entree op het trainingsveld van de Amsterdammers mag maken.

Aangezien Henderson uit een niet-EU-land komt (Engeland maakt sinds de Brexit in 2020 geen deel meer uit van de Europese Unie), was het papiertje noodzakelijk om te mogen trainen, laat staan spelen voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Nu de werkvergunning binnen is, staat het trainer John van 't Schip vrij om zijn aanwinst speelminuten te gunnen in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo, die komende zaterdagavond wordt gespeeld.

Artikel gaat verder onder video

Daarbij zijn echter nog twee andere factoren van belang. Zo moet op het trainingsveld nog blijken of Henderson, die op 28 december vorig jaar voor het laatst in actie kwam in een officiële wedstrijd, fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen in Almelo of eventueel als invaller zijn opwachting te maken. Daarnaast zou ook het feit dat de wedstrijd op kunstgras wordt gespeeld nog kunnen meespelen in de afweging om de oud-aanvoerder van Liverpool speelminuten te laten maken.

Henderson zag afgelopen zondag vanaf de tribunes van de Johan Cruijff ArenA hoe zijn nieuwe teamgenoten met 4-1 wonnen van RKC Waalwijk. Inmiddels staat hij dus met hen op het veld: op X circuleren alvast de eerste beelden van de 81-voudig Engels international op het trainingsveld in Amsterdam.