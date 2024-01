Henderson pakt privéjet naar Amsterdam, maar ook kleine tegenvaller voor Ajax

De transfer van naar Ajax is slechts een kwestie van tijd, zo melden diverse media. Als de 33-jarige middenvelder donderdag de medische keuring doorstaat, is hij officieel speler van Ajax. Een tegenvaller is dat Henderson waarschijnlijk niet direct inzetbaar is.

Volgens De Telegraaf lijkt het uitgesloten dat Henderson komende zondag speelgerechtigd is voor de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De werkvergunning van de 81-voudig Engels international is naar het lijkt niet op tijd rond. De procedure neemt volgens de krant één tot twee weken in beslag.

Henderson kan zijn debuut voor Ajax daardoor waarschijnlijk pas volgende week maken. Dan gaan de Amsterdammers op bezoek bij Heracles Almelo. Weer een week later staat het thuisduel met PSV op het programma.

Henderson vliegt donderdagochtend in een privéjet naar Amsterdam, waar hij een medische keuring zal ondergaan alvorens hij zijn handtekening zet onder een contract voor twee en een half seizoen. Om de overstap naar Ajax mogelijk te maken, brengt Henderson een groot financieel offer. Volgens de Engelse journalist Ben Jacobs levert de oud-captain van Liverpool liefst 75 procent van zijn salaris in dat hij bij Al-Ettifaq verdient.