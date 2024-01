Henk Spaan baart opzien met heel opmerkelijk bericht over Michiel Kramer

Henk Spaan heeft zondagavond op sociale media een opmerkelijk bericht de wereld ingebracht over . De columnist laat op X heel duidelijk weten wat hij van de spits van RKC vindt, maar doet dat op een opmerkelijke manier.

"Kramer is een lul, olé, olé", schrijft de columnist van Het Parool zondagavond op sociale media. Spaan plaatst het bericht op X op het moment dat de wedstrijd tussen Ajax en RKC dertig minuten onderweg is en Kramer in de Johan Cruijff ArenA de 1-1 op het scorebord had gezet. Supporters vragen zich af wat de aanleiding is voor de tweet van Spaan, wat niet de treffer van de aanvaller van RKC lijkt te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Als Spaan de reactie krijgt dat het 'gewoon een mooie goal' van Kramer was, reageert de journalist als volgt: "Het ging me om het lachje na klap in de nek van Tahirovic", valt er te lezen. Niet iedereen kan het bericht van Spaan waarderen, want de journalist krijgt de nodige kritiek op welke bewoordingen hij gebruikt op sociale media: "Wat een niveau weer", schrijft iemand.