Henk Spaan kijkt naar Ajax en concludeert: 'Hij is op weg naar de wereldtop'

is volgens Henk Spaan op weg naar de wereldtop. De 21-jarige aanvaller was zaterdagavond met twee doelpunten tegen Heracles Almelo (2-4) de uitblinker aan de zijde van Ajax.

Brobbey maakte in Almelo zijn twaalfde en dertiende Eredivisie-doelpunt van het seizoen. Zijn eerste maakte hij in de zestiende minuut op aangeven van Benjamin Tahirovic. Na rust knalde hij raak na een lange bal van Jorrel Hato. "Brobbey op weg naar de wereldtop", stuurt Spaan via X de wereld in.

Ook John van 't Schip is onder indruk van wat Brobbey de laatste tijd laat zien bij Ajax. "Het is een mooie gozer en hij is belangrijk voor het team. Hij is goed voor de sfeer. Daarnaast maakt hij goals en ontwikkelt hij zich uitstekend", aldus de Ajax-trainer op de persconferentie na afloop van het duel met Heracles.

In de Eredivisie maakten dit seizoen drie spelers meer doelpunten dan Brobbey: Luuk de Jong (17), Vangelis Pavlidis (19) en Santiago Giménez (19). De spits gaf daarnaasts vier assists. De laatste keer dat Brobbey in competitieverband niet direct betrokken was bij een doelpunt, was op 22 oktober tegen FC Utrecht (4-3 verlies).