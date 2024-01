Bayern-icoon vindt dat Franz Beckenbauer dezelfde eer verdient die Ajax aan Johan Cruijff bewees

Voormalig Bayern München-trainer Ottmar Hitzfeld vindt dat de club de zondag overleden Franz Beckenbauer zou moeten eren door de Allianz Arena naar hem te vernoemen. Daarmee zou 'Der Kaiser' dezelfde eer worden bewezen die Ajax eerder toebedeelde aan Johan Cruijff, naar wie de Amsterdam ArenA in 2018 officieel werd vernoemd.

Hitzfeld, inmiddels 74 jaar en met pensioen, was tussen 1998 en 2008 twee succesvolle periodes actief als trainer van Bayern. Met de club werd hij onder meer vijf keer kampioen van Duitsland, veroverde hij drie keer de DFB Pokal en beleefde hij in 2001 het absolute hoogtepunt: het winnen van de Champions League. Dat was Hitzfeld vier jaar eerder ook al eens gelukt, toen nog in dienst van Borussia Dortmund.

Voetbal International citeert de eerste reactie van Hitzfeld op het overlijden van Beckenbauer, die in de periode dat Hitzfeld trainer was als president van de club. "Beckenbauer is de grootste aller tijden, omdat hij alles won wat er te winnen viel", stelt Hitzfeld. "Hij heeft Bayern zijn charisma gegeven met Gerd Müller, Uli Hoenss, Karl-Heinz Rummenigge en een paar anderen. Daarom zou het passend zijn als de Allianz Arena de Franz-Beckenbauer-Arena wordt."

Of Bayern de sponsornaam die momenteel aan het stadion is gekoppeld kan en wil opgeven is nog maar de vraag, maar de club staat deze week wel uitvoerig stil bij het overlijden van Beckenbauer. Dinsdag maakte de club bekend dat er op vrijdag 19 januari een herdenkingsdienst voor de oud-speler, -trainer en -president van de club wordt gehouden in het stadion. Bovendien is 's avonds tussen 16.30 en 22.00 uur de tekst 'Danke Franz' groot op de ledverlichting van de Allianz Arena te zien.