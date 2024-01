Hlynsson vertrok nog bijna bij Ajax: 'Ze hebben er best lang over nagedacht...'

heeft zich dit seizoen uit het niets in de basis van Ajax gespeeld, maar de kans was ook aanwezig dat de IJslander deze zomer vertrok bij de Amsterdammers. Ajax dacht er serieus over na om de middenvelder naar De Graafschap te laten vertrekken, maar liet het uiteindelijk toch niet toe.

Dat onthult de technisch manager van de Superboeren, Peter Bijvelds, in de podcast De Stem van De Vijverberg: "Voor de nieuwe nummer tien kwamen we uit bij Simon Colyn, maar ik was nog heel druk bezig met Hlynsson van Ajax", maakt de beleidsbepaler van De Graafschap bekend. "Dat is niet gelukt uiteindelijk. Ajax liet het niet toe, maar die hebben er nog best lang over nagedacht", zegt de technisch manager van de Doetinchemmers.

Artikel gaat verder onder video

"Dat is het mooie van voetbal, hoe snel het kan gaan. Hij is nu een van de elf die in het 1e team speelt. Nu is het bijna een aparte opmerking die ik maak, maar dat is dus een half seizoen geleden", aldus Bijvelds, die uiteindelijk in Colyn van Jong PSV zijn nieuwe aanvallende middenvelder vond. De Graafschap presteert dit seizoen - zeker gezien de grote financiële problemen - goed in de Keuken Kampioen Divisie. De Doetinchemmers staan op een vierde plaats en hebben nog een wedstrijd in te halen.