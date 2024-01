Borst krijgt bevestiging tijdens Go Ahead Eagles - Ajax: 'Het was liefdeloos, het was een schande'

Het interview van in Het Parool heeft nogal wat teweeggebracht. De Ajax-doelman hekelt vooral de mentaliteit bij een groot deel van de huidige spelersgroep. Pasveer ziet, zeker bij de jonge generatie, ‘een stuk minder toewijding’ en dat baart hem zorgen. Hugo Borst heeft het interview van Pasveer met verbazing gelezen, maar hij kreeg zondag tijdens de ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en Ajax de bevestiging van wat veel voetbalvolgers volgens hem al wisten.

“Het zinnetje ‘En ze snappen de club niet’ overdondert me”, begint Borst zijn column in het Algemeen Dagblad. De schrijver doelt daarmee op de woorden van Pasveer in het interview met Het Parool. “Veel nieuwelingen hebben niet het Champions Leagueniveau dat Ajax ambieert. En ze snappen de club niet. Ik kwam naar Amsterdam toen de club op een heel hoog niveau speelde en de halve finale van de Champions League op een haar na verloor. Ik ben geen Ajacied, maar ik heb me de waarden van de club proberen eigen te maken”, vertelde Pasveer.

Volgens de ervaren doelman zijn er de afgelopen transferzomer veel ‘verkeerde keuzes’ gemaakt door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. “Als je alleen al in één transferzomer meer dan tien spelers krijgt die de club niet kennen, gaat je identiteit kapot”, was Pasveer hard voor de Duitser. Borst reageerde ‘stomverbaasd’ toen een collega hem attendeerde op het interview van de Ajax-doelman, maar was nog verbaasder toen hij het had gelezen. Niet in de laatste plaats omdat hij interviews met voetballers normaal gesproken ‘rustig overslaat’. “Maar Pasveer hield zich niet in. Het mooie is dat de toon niet haatdragend is. Hij zegt wat wij, voetbalvolgers of voetbalsupporters, allemaal al wisten, maar we hadden het nog nooit gehoord van een voetballer die nu deel uitmaakt van het soepzootje dat zich wekelijks presenteert als Ajax.”

“Gisteren (zondag, red.) zag ik de prutsers op bezoek bij Go Ahead Eagles”, vervolgt Borst. Ajax boekte weliswaar een 2-3 overwinning, maar vraag niet hoe. “Ajax liet de afgelopen dertien jaar niet zoveel balcontacten toe in het eigen strafschopgebied als gisteren (38), maar per ongeluk wonnen ze toch. Ik kan me voorstellen dat liefhebbers van Ajax-voetbal er gemengde gevoelens bij hadden, omdat het niets met Ajax had te maken.” Borst ergerde zich vooral aan het Amsterdamse middenrif, dat bij vlagen werd overlopen, de verdediging en vooral doelman Diant Ramaj in de steek liet. “De middenvelders, vooral Kenneth Taylor, bekommerden zich amper om de aanvallende intenties van de tegenstander. Het was liefdeloos, het was een schande.”

Volgens Borst beschrijft Pasveer in zijn interview een ‘tragikomische scène’. “Met een paar anderen die nog in 2019 van de partij waren, de hoogtijdagen, probeert Pasveer aan de nieuwe onwetende jongens uit te leggen hoe je druk moet zeggen volgens de wetten van Erik ten Hag. Er wordt een magneetbord bij gehaald. Het is maanden geleden en het heeft allemaal niets geholpen”, besluit Borst. Pasveer maakte in 2019 overigens nog geen deel uit van de Ajax-selectie. De doelman maakte twee jaar later pas de overstap naar Amsterdam. Hij stond tot op heden vijftig keer onder de lat bij Ajax. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie.