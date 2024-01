Aad de Mos is enthousiast over de naderende transfer van naar Ajax. De 76-jarige de Mos verwacht dat door de komst van de 33-jarige middenvelder de marktwaardes van de huidige Ajax-spelers omhoog zullen schieten.

Henderson is volgens De Mos 'een topaankoop' voor Ajax. "Hij kan de losse touwtjes aan elkaar knopen. Op het middenveld zal hij voor de balans zorgen die er nu totaal niet is. Ik ben ervan overtuigd dat Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson in één keer twintig procent betere voetballers worden. Puur omdat Henderson mensen in hun positie houdt. Hij herkent gevaar en kan dat al coachend oplossen", aldus de oud-trainer in gesprek met De Telegraaf.

Dat Henderson een 'dure jongen' is, deert De Mos niet. "Je hebt de korte en lange termijn. Natuurlijk komt Henderson niet voor niets, maar dankzij hem zullen de martkwaardes van de huidige Ajax-spelers omhoog schieten. Dus uiteindelijk blijkt hij misschien wel een koopje. Als je nu op social media kijkt, gaat het alleen nog maar over Henderson. Meer nog dan over de deelname van Mo Salah aan de Afrika Cup. Hij is een verrijking voor de Eredivisie. Prachtig toch dat zo'n ex-Liverpool speler hier komt voetballen?"

Sander Westerveld geloofde aanvankelijk niet dat de komst van Henderson haalbaar zou zijn voor Ajax. "Ik dacht: dat komt nooit voor elkaar. Maar één ding is zeker: Jordan kan binnen en buiten het veld de missing link zijn van dit Ajax."