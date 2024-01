Jack van Gelder ergert zich om specifieke reden aan Suse van Kleef: 'Dat kan toch?!'

Jack van Gelder heeft bij De Oranjewinter zijn mening gegeven over Suse van Kleef. De journalist en presentator werd in 2021 de eerste vrouwelijke voetbalcommentator bij NOS Langs de Lijn en presenteerde namens de publieke omroep onder meer het programma rond het WK Vrouwen.

Joey Barton baarde de afgelopen weken opzien door op social media vrouwonvriendelijke opmerkingen te maken. Zo maakte de oud-speler van Manchester City en Tottenham Hotspur op niet mis te verstane wijze duidelijk dat hij geen fan is van vrouwelijke commentatoren. Aan tafel bij De Oranjewinter worden de opmerkingen van Barton gehekeld.

Hélène Hendriks wil van haar tafelgenoten weten wat zij vinden van vrouwelijke commentatoren. "In het begin heb ik bij de programmering rond de Champions League meegemaakt dat er vrouwen waren - de een nog mooier dan de ander - waarvan je dacht: die komen voor een modeshow. Ze hadden echt geen idee of er lucht in de bal zat. Dat is inmiddels heel erg veranderd. Ik vind dat er heel veel vrouwen zijn die kijk hebben op voetbal", reageert Van Gelder.

Van Kleef is één van de bekendste vrouwelijke commentatoren van Nederland. Hendriks is benieuwd wat Van Gelder van haar vindt. "Die vind ik wel goed", begint de 73-jarige presentator zijn antwoord. "Ik let op hoe mensen hun zinnen maken. Zij maakt voortreffelijke zinnen, maar ze slist. Dat vind ik jammer, dat irriteert me. Dat kan toch?! Maar voor de rest vind ik haar heel erg goed."

Van Leonne Stentler is Van Gelder (ook) geen groot van. Sinds kort voorziet de 37-jarige Stentler de traditionele Eredivisie-samenvattingen van haar analyses. "Ik vind het onzin dat zij er op de zondag bij moet staan. Dat meen ik echt. Studio Sport van 19.00 tot 20.00 uur is topsport."