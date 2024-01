Jack van Gelder krijgt enorme laag van kritiek na optredens bij De Oranjewinter: 'Dit is zó lelijk, kap hiermee!'

Oud-sportverslaggever Jack van Gelder heeft forse kritiek gekregen naar aanleiding van zijn optredens in het programma De Oranjewinter. De oud-sportverslaggever was een week lang de vaste tafelgast van Hélène Hendriks, maar heeft in die zeven dagen tijd niet op iedereen indruk gemaakt. Mediacriticus Victor Vlam heeft in een podcast uitgehaald naar één specifiek optreden van Van Gelder.

Wat Vlam frustreert is de manier waarop Van Gelder verslaggeefester Noa Vahle bejubelde in de uitzending van De Oranjewinter. Het gaf de mediakenner een ongemakkelijk gevoel, waar hij in zijn podcast De Cummunicado's dieper op in ging: “Wanneer zij (Vahle, red.) in Vandaag Inside of De Oranjewinter verschijnt, wordt ze vaak opzichtig geprezen door allerlei gasten", valt Vlam op. "Afgelopen week gebeurde het weer, nadat ze een doodgewone stand-up'er had gedaan. Het was ook niet echt bijzonder.”

Iemand die wel onder de indruk was van Vahle was Van Gelder, die dat - tot ergernis van Vlam - vervolgens ook overduidelijk liet blijken in de uitzending van De Oranjewinter: "Van Gelder, die gaat lós op haar, alsof ze net een medicijn heeft uitgevonden. Die prijst haar de hémel in. Ik vind het zo ongemakkelijk.", geeft de mediaexpert toe. "Die gasten moeten hier echt mee ophouden", is het advies van Vlam, die denkt dat er een achterliggende gedachte aan de manier waarop Van Gelder Vahle benaderde.

"Van Gelder doet dat om in de smaak te vallen bij John de Mol. Dat is de reden waarom hij dat doet. Andere gasten bij dat programma doen dat ook. Ik denk echt dat ze zich niet realiseren hoe lelijk dit is", geeft Vlam aan. "Dit komt zó slecht over op de kijker, want je gooit hiermee echt je integriteit te grabbel. Ik zou echt iedereen adviseren om hiermee te stoppen", zegt hij opnieuw.