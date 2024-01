Jan Joost van Gangelen ontdekt ‘nieuw pareltje’ in de Eredivisie: ‘Hij is 21, maar hij lijkt 14’

beleefde zaterdag een succesvol debuut voor Sparta Rotterdam in de Eredivisie. De Japanse winteraanwinst wist in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard meteen te scoren en legde zo de basis voor de 0-2 zege. Jan Joost van Gangelen en Marciano Vink zijn in De Eretribune van ESPN meteen dolenthousiast over de 21-jarige vleugelaanvaller.

“Bij Sparta hebben we een nieuw pareltje ontdekt: Shunsuke Mito. Hij schijnt een van de grootste talenten van Japan te zijn”, opent Van Gangelen na de overwinning van Sparta bij Fortuna het gesprek over Mito, die deze maand overkwam van het Japanse Albirex Niigata. Van Gangelen: “Hij is 21. Ik dacht dat hij wat jonger was. Ik zag hem voorbijlopen en dacht: hij is 14.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind het altijd wel knap als je met dit soort spelers op de proppen komt”, complimenteert Vink Sparta voor de aankoop van Mito. “Natuurlijk hebben ze al een soort band met Japan, want ze hebben Koki Saito al. En ze hebben ook een Japanse fitnesstrainer. Maar dan moet je zo’n speler nog wel kunnen binnen hengelen. De laatste jaren zie je dat er heel veel Japanners naar Europa komen.”

“Deze jongen kan heel goed tweebenig dribbelen”, gaat Vink verder over Mito. “Hij is gretig voor de goal, hij werkt goed en heeft een hele mooie techniek. Daar hebben we flarden van gezien. En hij scoort gelijk. Ik denk dat Sparta er gewoon weer een pareltje bij heeft.”

🇯🇵 Debutant Shunsuke Mito scoort al na 32 minuten voor @SpartaRotterdam! ✨#forspa pic.twitter.com/MVw3VM2FjO — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2024