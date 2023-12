Sparta Rotterdam haalt eerste winteraanwinst, Fortuna volgt bekersensatie

Sparta Rotterdam heeft een dag na de bekerblamage bij ADO Den Haag de eerste winteraanwinst te pakken. De 21-jarige buitenspeler komt over van Albirex Niigata, dat uitkomst op het hoogste niveau van Japan. Mito speelde bij de Olympische ploeg samen met Koki Saito, die op Het Kasteel ook veel indruk heeft gemaakt.

Mito bij Sparta Rotterdam een contract tot en met 2028 getekend op Het Kasteel. “Het heeft uiteraard meegespeeld dat Koki en de mensen om hem heen positief zijn over Sparta en de ontwikkelmogelijkheden bij ons”, legde Gerard Nijkamp uit op de clubsite. “Het is een buitenspeler met veel offensieve kwaliteiten, die nog grote stappen kan zetten in zijn ontwikkeling en erin gelooft dat hij die stappen op Het Kasteel kan zetten. Wij zijn overtuigd van zijn kunnen en kijken ernaar uit om hem snel in ons shirt te zien spelen.” Mito sluit aan bij de Rotterdammers op het trainingskamp.

Fortuna Sittard volgt Van Duijn

Vanuit bekersensatie Quick Boys is ook transfernieuws gekomen, want Fortuna Sittard heeft belangstelling voor de negentienjarige aanvaller Sem van Duijn. De spits die twee goals maakte tegen De Graafschap, kan mogelijk de stap maken naar de Eredivisie. Technisch manager Gert Pluimgraaff heeft de interesse van de Limburgers bevestigd, maar een transfer naar Sittard is niet zeker, legt Pluimgraaff uit in het Leidsch Dagblad. "Maar er zijn zeker nog twee andere clubs geïnteresseerd in hem. Het is simpel: in zijn contract is een afkoopsom opgenomen, dus ze weten wat ze moeten neerleggen." Bovendien wil Quick Boys hem pas aan het einde van dit seizoen

