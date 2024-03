AZ heeft eerste versterking voor het nieuwe voetbalseizoen al binnen: dit is de nieuwe aankoop

AZ Alkmaar heeft in , die overkomt van bekerverrassing Quick Boys, de eerste aankoop voor het nieuwe seizoen binnen. De twintigjarige stond al langer op de radar van de ploeg in het rood en wit, maar nu heeft AZ de linksbuiten ook echt weten te strikken. Van Duijn vertelt dat hij enorm enthousiast is om te voetballen bij de club.

“AZ is een fantastische club die heel erg bezig is met ontwikkeling”, vertelt Van Duijn. “Ik ben een speler die ervan houdt steeds te blijven groeien. Ik begin bij Jong AZ, wat voor mij al een aardige stap omhoog is. Ik vind Quick Boys één van de beste amateurploegen in de Tweede Divisie. Een hoog niveau is het sowieso, maar ik ga nu nog een stapje hogerop. Voor mij is dat hartstikke mooi om mijzelf te laten zien en verder te ontwikkelen.”

Hoofd Jeugdopleiding Paul Brandenburg vertelt over de kwaliteiten van Van Duijn. “Sem is een interessante speler die al langer bij ons op de radar stond. Hij is een multifunctionele aanvaller met veel snelheid en een goede fysiek, die de ruimtes achter de laatste lijn herkent en deze ook aanvalt. Ook laat hij zien makkelijk te scoren. Dat hij dit seizoen al twintig goals wist te maken is dan ook geen toeval.”

Quick Boys was de vorige werkgever van Van Duijn. Uiteindelijk werd de ploeg uit Katwijk aan Zee uitgeschakeld door de nieuwe werkgever van linksbuiten. Zowel De Graafschap als NAC Breda werden al op de zegekar gebonden in het bekertoernooi door de ploeg van Van Duijn.