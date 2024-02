Grote verbazing door opmerkelijk fragment in Studio Voetbal: 'Walgelijk, gênant dit!'

Verslaggever Jeroen Kapteijns van De Telegraaf heeft zich verbaasd over de uitzending van Studio Voetbal van zondag 18 februari. De journalist, die onder meer PSV volgt namens de ochtendkrant, zag meerdere open sollicitaties plaatsvinden in de uitzending, waarin elke week de wedstrijden uit de voetballerij nabesproken worden. Op sociale media keken meer mensen met verbazing naar de uitzending van het programma op de NOS.

"Het is vanavond eerder Studio Sollicitatie dan Studio Voetbal", begon Kapteijns zondagavond op X. De journalist schrijft het naar aanleiding van open sollicitaties die plaatsvonden in de uitzending: "Eerst mag Arno Vermeulen vanaf zijn zolderkamer zijn open sollicitatie via videoverbinding voor het directeurschap van AZ nog eens over doen en daarna solliciteert John van den Brom voor het trainerschap van Vitesse", schrijft Kapteijns.

Vermeulen solliciteerde onlangs in het programma ESPN op Voetbalpraat al openlijk voor een directiefunctie bij AZ na het vertrek van Robert Eenhoorn, maar deed dit zondag over in het programma. De journalist van de NOS werd ingebeld en ging vanuit huis met presentator Sjoerd van Ramshorst in gesprek over zijn sollicitatie. Niet alleen Kapteijns viel dit op, maar ook andere mensen op sociale media: "Walgelijk dit", schrijft iemand: "Heel gênant hoe Arno Vermeulen een open sollicitatie doet bij AZ", vindt een ander.