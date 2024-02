Van Gaal diep onder de indruk: 'Als jij een Nederlander was, had ik jou meegenomen naar Qatar'

Louis van Gaal is bijzonder gecharmeerd van . Als het mogelijk was geweest, zou hij de spits van AZ zelfs hebben meegenomen naar het WK in Qatar van 2022.

Van Gaal bracht in maart 2023 een bezoek aan het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. “Waar is de spits?!”, riep hij uit. Hij beende vervolgens op Pavlidis af. “Als jij een Nederlander was, had ik jou meegenomen naar het WK in Qatar. Dat weet ik wel zeker! Jij bent een echte Louis van Gaal-spits!”

Het Algemeen Dagblad vraagt Pavlidis naar het moment. De Griek onderging de complimenten verbaasd en wat nederig. “Maar binnen glom ik van trots”, vertelt de clubtopscorer van AZ. “Gelukkig kon Panta (ploeggenoot Pantelis Hatzidiakos, red.) de rest voor mij vertalen, want het Nederlands van Van Gaal ging veel te snel.”

“Daarna heb ik die mooie woorden aan mijn familie verteld. Het is toch niet niks als een grote trainer als Louis van Gaal dat over je zegt”, aldus Pavlidis, die 36 interlands speelde voor Griekenland en daarin 6 keer scoorde. Zondagmiddag, vanaf 16.45 uur, neemt Pavlidis het met AZ op tegen Ajax.