Shunsuke Mito maakt bij debuut in Eredivisie meteen daverende indruk

Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam zijn weer begonnen aan de Eredivisie, en wel met een vermakelijke wedstrijd. De bezoekers uit Rotterdam wisten de drie punten mee te nemen na een 0-2 overwinning met veel kansen aan beide kanten. Er was een belangrijke rol weggelegd voor de Japanse debutant , die meteen indruk wist te maken in de Eredivisie.

Voor beide ploegen begon de herstart van de Eredivisie spannend. Voorafgaand aan de wedstrijd was het verschil slechts drie punten tussen Sparta en Fortuna. Dat werd ook weergegeven in het spelbeeld. Er waren veel schoten over een weer, met voor het halfuur twee echt grote kansen. Tobias Lauritsen stiftte de bal over doelman Luuk Koopmans heen, maar deze werd onderschept op de doellijn. Even later kreeg Kaj Sierhuis aan de andere kant een grote kans toen hij opeens opdook de goal. De spits schoot oog in oog met de doelman hard over.

In de 33e minuut was het voor het eerst raak. Shunsuke Mito scoorde op zijn debuut. Het Japanse talent liet zich al zien met uitstekende dribbels, maar wist ook de 0-1 te maken op aangeven van Joshua Kitolano. Het Japanse talent kwam over van Albirex Niigata, uitkomend op het hoogste niveau in Japan. Na dit doelpunt leek Sparta iets meer controle te krijgen.

Vlak voor rust veranderde dat, toen Fortuna Sittard nog een aantal grote kansen kreeg om gelijk te komen. Arianit Ferati kopte hard van dichtbij, maar Nick Olij wist de bal net genoeg aan te raken, zodat deze via de lat de hoogte in ging. Alen Halilovic kegelde de rebound keihard over van dichtbij. Enkele minuten later schoot Kaj Sierhuis de bal ook nog eens voorlangs. Sparta bleef ongedeerd toen de rust aanbrak.

Waar het voor rust in de problemen kwam, wist Sparta vlak na rust de voorsprong alweer te verdubbelen. Metinho was de doelpuntenmaker. Hij was de vervanger van Mito, die nog niet in staat was een volledige wedstrijd te spelen. De assist bij het doelpunt kwam op naam van Lauritsen.

Vanaf dit moment was de Fortuna de enige ploeg die nog initiatief toonde. Sparta bleef verdedigen en deed dit uitstekend. Tussen al het aanvallen van de ploeg van Danny Buijs door kreeg Sparta wel nog counterkansen. Charles-Andreas Brym kreeg de kans om te schieten uit zo’n uitbraak, maar schoof de bal voorlangs.

In de 88e minuut kreeg Fortuna Sittard nog een laatste kans met een penalty. Mike Eerdhuijzen maakte de overtreding op Kristoffer Peterson, waarmee de 1-2 in zicht leek. Mouhamed Belkheir trad aan voor de strafschop, maar schoot hard op de linkerpaal. Zo bleef de stand 0-2 tot het einde van de wedstrijd.

Met de overwinning komt het Sparta van Jeroen Rijsdijk op de zesde plek terecht, tussen Ajax en Go Ahead Eagles in. Die teams spelen op zondag tegen elkaar. Fortuna Sittard speelt komende woensdag uit tegen Almere in de KNVB Beker. Sparta speelt pas volgend weekend weer, omdat zij uitgeschakeld zijn in de beker. De Rotterdammers spelen volgende week zondag thuis tegen concurrent Go Ahead Eagles.