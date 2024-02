Johan Derksen zwijgt: 'Ik durf dit nu niet eens te zeggen, vind ik gênant'

Johan Derksen vindt het salaris dat hij momenteel opstrijkt bij het programma Vandaag Inside naar eigen zeggen te gênant. De Snor geeft in een uitgebreid interview met Voetbal International aan dat hij in het verleden ook uitstekend heeft verdiend, waardoor hij nu als vader goed voor zijn kinderen heeft kunnen zorgen.

"Als hoofdredacteur van VI verdiende ik een mooi salaris, zeventienduizend in de maand", begint Derksen in gesprek met zijn voormalig-werkgever Voetbal International. "Bij RTL begon ik met vijftigduizend en ik durf nu niet eens te zeggen wat ik verdien. Vind ik gênant", geeft Derksen toe, die aangeeft één duidelijke reden te hebben dat hij op 75-jarige leeftijd nog steeds dagelijks aan een talkshowtafel zit en daarvoor honderden kilometers door het land maakt: "Hebzucht, iets anders kan ik er niet van maken", geeft de oud-voetballer aan. "Iedereen die bij de televisie werkt, wordt erdoor gegrepen."

Hebzucht in combinatie met zijn vorstelijke salaris, waar Derksen in gesprek met VI niet verder op in wil gaan, zorgt er wel voor dat De Snor in zijn dagelijks leven goed voor zichzelf en zijn naasten kan zorgen: "Daardoor kan ik wel hier in dit huisje ’s avonds met mijn poten op tafel Van Morrison draaien, of een zinloze tv-show kijken. En ik heb mijn kinderen aan een huis kunnen helpen", vertelt Derksen. "Daarover ben ik dan heel tevreden, want hoeveel wonen er wel niet nog noodgedwongen bij hun ouders?"