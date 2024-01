John van 't Schip geeft duidelijk signaal af aan spelersgroep na oefenzege op Hannover 96

John van 't Schip is niet geheel tevreden over het optreden van Ajax tegen Hannover 96. Ondanks dat de Duitse club met 2-1 werd verslagen door de Amsterdammers, zag de oefenmeester dat er nog veel werk aan de winkel is voor zijn ploeg.

"Of ik een tevreden trainer ben? Nee, dat niet", geeft een kritische Van 't Schip na afloop van de oefenzege aan in gesprek met AjaxTV. De coach zag een wedstrijd met twee verschillende gezichten. Over het eerste bedrijf kon de oefenmeester grotendeels tevreden zijn, maar daarna ging er toch weer het nodige mis aan Amsterdamse zijde: "In de eerste helft hebben we goede dingen laten zien, goede aanvallen en goed drukzetten. Maar er zijn natuurlijk ook momenten waaraan we nog moeten werken", benadrukt de trainer.



Van 't Schip vervolgt: "Het liep een beetje weg. Hannover wisselde in de rust veel spelers, waardoor hun energie een beetje anders was dan die van ons. Maar dan nog moet je na een balverovering de bal langer in de ploeg houden. Dan kun je op adem komen en in de structuur blijven. Dat verloren we een beetje", zag de coach. Uiteindelijk hield Ajax, met hangen en wurgen, wel stand tegen de middenmoter uit de Tweede Bundesliga.