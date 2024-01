John van 't Schip reageert met harde woorden voor eigen spelersgroep op bekerblamage Ajax

John van 't Schip heeft voor het eerst gereageerd op de uitschakeling van Ajax in de KNVB Beker tegen het Utrechtse Hercules. De Amsterdammers gingen bij afwezigheid van de trainer op blamerende wijze onderuit tegen de amateurs, waar de coach van de nummer vijf van de Eredivisie ook een duidelijke mening over heeft.

"Vanwege het tijdsverschil was het lastig en die wedstrijd heb ik gevolgd via livescore. Het is absoluut niet goed", is Van 't Schip direct duidelijk. "De verklaring is duidelijk: we moeten daar winnen. En dan kun je gaan zoeken naar oorzaken, maar het is gebeurd en dat is absoluut niet goed. Ik heb het aangehaald in Spanje en gezegd dat het ook slecht is voor de weken daarvoor. We waren aan het opbouwen. We nemen het mee, maar hier moeten we weer een herstart maken. Daarin moeten we toewerken naar de tweede seizoenshelft van het seizoen. Go Ahead Eagles is direct een lastige tegenstander", zegt Van 't Schip in gesprek met Ajax TV.

Vervolgens komt de trainer van Ajax toch nog even terug op de wedstrijd van Ajax tegen Hercules. De coach benadrukt dat Ajax altijd, tegen wie het ook speelt, focus en concentratie moet hebben: "Als deze groep niet volledig gefocust is, is elke wedstrijd lastig. Dat is het al, maar als spelers ook nog eens vijf of tien procent minder geven, verlies je of speel je gelijk", zijn de harde - maar duidelijke woorden - van Van 't Schip: "De wedstrijd tegen Hercules is daar een goed voorbeeld van."