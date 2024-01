Eerste trainingsbeelden: Henderson krijgt groot applaus na toespraak Van 't Schip

De social media-afdeling van Ajax heeft woensdagavond beelden gedeeld van de eerste training van . De nieuwste aanwinst ontving zijn werkgunning, waardoor hij zich mocht melden op het trainingsveld van de Amsterdammers. Op de beelden is onder meer te zien hoe Henderson een groot applaus krijgt van de Ajax-selectie.

Ajax plaatste woensdagavond een recap van de training van woensdag. Deze twaalf minuten durende terugblik stond volledig in het teken van Henderson, die voor het eerst meetrainde met de ploeg van John van ’t Schip. Na 35 seconden is er te zien hoe de Ajax-selectie zich verzamelt in een kring. Enkele tellen later applaudisseren de Amsterdammers na een toespraak van Van 't Schip, die vermoedelijk een woordje deed voor Henderson.

Aangezien Henderson uit een niet-EU-land komt (Engeland maakt sinds de Brexit in 2020 geen deel meer uit van de Europese Unie), was het papiertje noodzakelijk om te mogen trainen, laat staan spelen voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Nu de werkvergunning binnen is, staat het trainer John van 't Schip vrij om zijn aanwinst speelminuten te gunnen in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo, die komende zaterdagavond wordt gespeeld.