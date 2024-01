Justin Bijlow is in gesprek met Hans Kraay glashelder over eigen optreden bij Feyenoord

kijkt kritisch naar zijn eigen rol bij de gelijkmaker van NEC in het duel tegen Feyenoord. De doelman zag een schot van afstand van Magnus Mattsson binnenvallen, maar het leek een houdbare bal voor de Oranje-international. Bijlow geeft in gesprek met Hans Kraay junior aan dat het absoluut zijn fout is.

"Ik denk dat we in de eerste helft goed spelen met een hoge intensiteit aan de bal. Er is eigenlijk niks aan de hand, maar we geven hun energie met de goal voor de rust", blikt Bijlow in gesprek met ESPN terug. "Tweede helft scoren ze de 2-2, die moet ik pakken. Dat is simpel, daar hoef ik niet lang of kort over te praten", geeft Bijlow aan over de gelijkmaker van Mattsson.

🇳🇱 Goal: Magnus Mattsson | Feyenoord 2-2 NEC Nijmegenpic.twitter.com/5k7PCSXrrM — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 14, 2024

Bijlow vervolgt: "Ik denk dat het verhaal van dit seizoen is dat we goed spelen, maar de score niet uitbreiden. Door kleine momenten komen de tegenstanders terug in de wedstrijd en dat is vandaag weer het geval", geeft Bijlow aan. "Een keeper van mijn niveau moet deze bal gewoon pakken", komt de doelman tot slot nog terug op zijn fout bij de gelijkmaker van Mattsson.