Kees Kwakman haalt Ajax-speler die weigert te verdedigen gigantisch door de mangel

Kees Kwakman is zondagmiddag opnieuw geschrokken van de discipline van een aantal spelers van Ajax. In het programma Dit was het Weekend van ESPN haalt de analist als voorbeeld aan, die in zijn ogen bij vlagen weigerde te verdedigen in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles

"Sosa, die heeft helemaal geen zin om te verdedigen", begint Kwakman. "Die denkt echt: ja, jongens. Moet dit nou? Hier staat hij gewoon op vier meter", zegt Kwakman als hij een veelbelovende aanval van Go Ahead Eagles in beeld brengt. "Maar ook hoe hij er achter aan loopt. Jij sjokt alleen maar. Sloffen", zegt Kwakman met verbazing, die hetzelfde beeld zag bij Tahirovic. "Tien seconden nadat Ajax de 2-3 heeft gemaakt laat hij gewoon zijn man lopen.

Kwakman vervolgt: "De urgentie om te verdedigen mist. Dit is echt discipline", denkt de analist. "Er is niemand in het veld die tegen Sosa wat zegt, dan moet het vanaf de kant gebeuren. Als het om meerdere spelers gaat is er ook geen houden meer aan", zegt de Volendammer, die het gebrek aan discipline gedurende het hele seizoen al ziet terugkeren bij de Amsterdammers.