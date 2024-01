'Dat heb ik alleen maar online gelezen. Ze hebben mij niet gebeld, kan ik je beloven'

West Ham United lijkt op dit moment niet concreet in de markt te zijn voor . Volgens onder andere Voetbal International staat de aanvoerder van Ajax hoog op het lijstje van de regerend winnaar van de UEFA Conference League, maar Kelvin de Lang heeft nog niets van de Londenaren vernomen. De tijdelijke technisch directeur van de Amsterdammers heeft de vermeende interesse van west Ham ‘alleen maar online gelezen’.

Ajax telde in de zomer van 2022 een recordbedrag neer voor Bergwijn. De Oranje-international maakte voor zeker dertig miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar de Johan Cruijff ArenA. Bergwijn scoorde bij zijn debuut in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en was ook in de eerste weken van de competitie uitstekend op dreef. Hij slaagde er echter niet in om zijn goede start een passend vervolg te geven en werd uiteindelijk misschien wel hét gezicht van het teleurstellende afgelopen seizoen van Ajax.

Maurice Steijn benoemde Bergwijn afgelopen zomer tot nieuwe aanvoerder. FCUpdate-journalist Mounir Boualin had toen al melding gemaakt van interesse vanuit Saoedi-Arabië. Volgens Fabrizio Romano kan Bergwijn zich nog steeds verheugen op belangstelling van clubs uit de Saudi Pro League en lonkt ook een terugkeer naar de Premier League. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf meldde nog niet zo lang geleden al dat Bergwijn op het lijstje staat bij West Ham United en Romano schreef twee dagen geleden zelfs dat de aanvaller een van de ‘toptargets’ is, mochten er spelers vertrekken bij de huidige nummer zes van de Premier League. Volgens Florian Plettenberg maakt West Ham op dit moment echter geen werk van de komst van Bergwijn.

Dat blijkt ook uit de woorden van De Lang in het Algemeen Dagblad. “Dat heb ik alleen maar online gelezen”, reageert hij op de vraag wat er waar is van de interesse van West Ham United in Bergwijn. “Ze hebben mij niet gebeld, kan ik je beloven. Steven is een belangrijke speler voor ons. We willen hem houden, ook omdat hij in goeden doen heel beslissend voor ons kan zijn. Hij is een speler met wie we door willen.” Bergwijn was zondagmiddag nog trefzeker voor Ajax in de oefenwedstrijd tegen Hannover 96 (2-1). De vleugelaanvaller was dit seizoen in alle competities vooralsnog goed voor acht doelpunten en drie assists.