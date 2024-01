Kenneth Perez walgt: 'Dit was helemaal beschamend, laconiek en amateurisme ten top!'

Kenneth Perez stoort zich mateloos aan een aantal grasvelden in de Eredivisie. De analist van ESPN vindt dat er in Nederland meer aandacht moet zijn voor het onderhoud van de velden. Zijn beeld werd bevestigd na het zien van de velden in Utrecht, Almere en Arnhem.

In het programma Dit was het Weekend van ESPN komt de wedstrijd tussen Almere City en Fortuna Sittard ter sprake, die op het allerlaatste moment werd afgelast: "Dit was helemaal beschamend", begint Perez fel. "Omdat een buisje het niet deed in een nieuw aangelegd verwarmingssysteem. Die deed het wel in de middag, maar net voor de wedstrijd niet meer. Dat is toch amateurisme ten top", zegt Perez. "Lekker laconiek: jammer Fortuna Sittard, jullie moeten terugkomen. Ik snap dat de directeur van Fortuna Sittard laaiend is."

De oud-voetballer zag zondagmiddag ook een dramatisch veld bij Vitesse, waar Feyenoord volgens de analist op knappe wijze nog erg goed voetbal op speelde. Perez vindt dat de KNVB er veel meer aan moet doen om te investeren in goede grasmatten: "Ik wil dat de KNVB de clubs gaat opleggen dat een nieuw percentage van de begroting naar het veld gaan. Geef mensen goed manschap, goed gereedschap, om een goed veld neer te leggen. De KNVB moet de clubs het opleggen. Het veld is het allerbelangrijkste in het voetbal, want daar moet je het op doen."

