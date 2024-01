Kraay kijkt beelden van Ajax terug en schrikt: 'Hij had er gewoon geen zin in'

Hans Kraay junior heeft onlangs de wedstrijd van Ajax tegen USV Hercules in de tweede ronde van de KNVB Beker teruggekeken. Het viel de analist van ESPN toen op dat er één speler geen zin in had: , die twee weken later op huurbasis de overstap naar FC Metz maakte.

Ajax werd op 21 december door Hercules uit de KNVB Beker gekegeld. In De Galgenwaard verloren de Amsterdammers met 3-2. Mikautadze was één van de zeven spelers van Ajax die de hele wedstrijd speelde. "Ik heb de wedstrijd nog een keer teruggekeken. Dan zie je dus dat Mikautadze er gewoon geen zin in had. Hij heeft af en toe gewoon gewandeld", aldus Kraay bij ESPN.

Naast Mikautadze deden ook Diant Ramaj, Jorrel Hato, Josip Sutalo, Kenneth Taylor, Kristian Hlynsson en Chuba Akpom de hele wedstrijd mee bij Ajax. Gastón Ávila, Forbs en Amourricho van Axel Dongen werden halverwege de wedstrijd al gewisseld, terwijl Tristan Gooijer na een uur naar de kant werd gehaald.

Waar Ajax uit de KNVB Beker ligt, gaat Hercules zich deze week proberen te plaatsen voor de kwartfinale. Tegenstander in de achtste finale is SC Cambuur, dat de stuntende amateurs niet onderschat. "Ik heb ook een ploeg gezien die dacht: dit is de laatste wedstrijd voor de vakantie en hoe ze spelen maakt niets uit. Dan ga je naar de klote", stelt Henk de Jong, de trainer van de Leeuwarders.