Kwakman heeft vernietigende analyse over miljoenenaankoop PSV: 'Heel rare acties'

weet Kees Kwakman al ‘het hele seizoen’ niet te overtuigen bij PSV. De zomeraankoop heeft zaterdagavond een basisplaats tegen Almere City, maar in de pauze van die wedstrijd komt Kwakman met een harde analyse over Lozano.

“Lozano overtuigt eigenlijk het hele seizoen nog niet, op die ene wedstrijd tegen Ajax na, waarin hij drie goals maakte”, oordeelt Kwakman bij ESPN. “Die balbehandeling van hem…. Je denkt steeds: waar is je techniek eigenlijk?” De zender toont een compilatie van mislukte acties en passes van Lozano in de eerste helft. Van alle spelers op het veld leed hij voor de pauze het vaakst balverlies.

“Hij geeft zoveel rare passes. Alsof hij stroom op z’n voeten heeft staan”, ziet Kwakman. “Heel rare acties en totaal niet overtuigend. Ik weet dat dat nooit zo bij hem is geweest, maar je mag toch wel wat meer verwachten nadat hij terugkomt van zo’n avontuur bij Napoli, waar hij belangrijk is geweest.”

“Als een aanvaller acties maakt die soms mislukken, is dat niet zo erg. Dat is inherent aan de speelwijze van een aanvaller. Maar dit zijn gewoon met name technische fouten in de aannames en passing. Dat mag een speler van zijn niveau eigenlijk niet overkomen”, zegt Kwakman tot slot. Collega-analist Kees Luijckx vraagt zich af of het een mentaliteitskwestie is. “Als ik het zie, lijkt het alsof hij niet gemotiveerd is. Bij zijn balcontacten oogt hij ongeconcentreerd.”