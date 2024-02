Van Dijk komt terug op eigen uitspraken: 'Volledig uit hun context gehaald'

is teruggekomen op zijn eerdere uitspraken over zijn toekomst bij Liverpool. Een paar dagen nadat hoofdtrainer Jürgen Klopp bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken bij de huidige koploper van de Premier League vertelde Van Dijk nog niet te weten of hij ook komend seizoen nog actief is op Anfield. Volgens de aanvoerder van zowel Liverpool als het Nederlands elftal zijn die uitspraken echter ‘volledig uit de context gehaald’.

Waar Liverpool in het afgelopen seizoen genoegen moest nemen met de vijfde plaats als eindklassering en zich dus niet wist te verzekeren van Champions League-voetbal, doet het in de huidige jaargang ‘gewoon’ weer mee om de bovenste plaatsen. Sterker nog, de formatie van trainer Klopp gaat momenteel aan kop in de Premier League. Liverpool plaatste zich vorige week bovendien voor de finale van de League Cup en vervolgt binnenkort z’n campagne in de Europa League. Er valt voor Klopp dus nog genoeg te winnen in zijn laatste maanden als hoofdtrainer op Anfield.

De Duitser kondigde afgelopen vrijdag zijn vertrek na dit seizoen aan. Klopp streek in het najaar van 2015 neer bij Liverpool en loodste de club naar onder meer de landstitel en eindzege van de Champions League. Zijn aankondiging kwam dus hard binnen bij iedereen die onderdeel uitmaakt van de club. Ook bij Van Dijk. De Nederlander speelt inmiddels ook al zes jaar bij Liverpool en heeft dit seizoen de aanvoerdersband om zijn arm. Van Dijk zaaide eerder deze week in gesprek met Sky Sports echter twijfels over zijn eigen toekomst. “Dat is nogal een vraag. Ik weet het niet”, reageerde hij op de vraag of hij nog actief blijft op Anfield als Klopp er niet meer is. “De club heeft een belangrijke taak, dat is duidelijk. Ze moeten niet alleen de coach, maar de hele staf vervangen. Veel dingen gaan veranderen.”

Van Dijk heeft bij Liverpool nog een contract tot de zomer van 2025 en dat betekent dat hij komend seizoen zijn laatste contractjaar in gaat. Zijn uitspraken leidden tot speculaties over zijn toekomst bij de huidige lijstaanvoerder in Engeland, maar volgens Van Dijk zelf zijn die dus ‘volledig’ uit hun context gehaald. “Laten we het duidelijk maken: ik ben honderd procent toegewijd aan de club, ik hou van de fans”, vertelt hij onder meer in gesprek met Men In Blazers. “Het gaat niet om mij, het gaat om ons. Vijf dagen geleden hadden we het nog niet eens over mijn contract, dus het is een beetje flauw”, aldus de captain, die als vanouds bezig is aan een sterk seizoen.