Giménez moet oppassen: Feyenoord-doelwit Rodríguez neemt 'perfecte' penalty

heeft zich laten zien in de wedstrijd tussen Uruguay Onder 23 en de leeftijdsgenoten van Peru. Het transferdoelwit van Feyenoord benutte in de slotfase van de eerste helft een strafschop en opende de score. Uruguay won uiteindelijk met 3-0.

Rodríguez scoorde in de 44ste minuut vanaf elf meter. Hij nam een 'hupje' in de aanloop en schoot beheerst raak in de rechterhoek. De penalty pakte perfect uit, want keeper Diego Romero van Peru lag al op de grond toen Rodríguez de hoek uitkoos. In de blessuretijd van de eerste helft kopte Santiago Homenchenko de 2-0 binnen uit een corner. Renzo Sánchez bepaalde na de rust de eindstand: 3-0.

Rodríguez neemt dus de strafschoppen bij Uruguay Onder 23 en Feyenoord kan een penaltyspecialist wel gebruiken. Santiago Giménez miste de laatste twee strafschoppen die hij nam: op 4 november mislukte een 'Panenka' tegen RKC Waalwijk (1-2 zege) en zondag kende een schot tegen FC Twente (0-0) te weinig kracht en richting.

Uruguay Onder 23 hoopt zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Het zit in Groep B van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecyclus. Uruguay verloor de eerste twee kwalificatieduels en moest dus winnen van Peru om in de race te blijven. Alleen de top twee van de vijf ploegen in de poule bereikt het Olympische toernooi in Parijs.

Transfer naar Feyenoord nog niet rond

Dinsdagavond meldde het Braziliaanse Globo dat Feyenoord rond is met Liverpool Montevideo over de komst van Rodríguez. Naar verluidt betaalt Feyenoord een bedrag van tien miljoen euro, plus drie miljoen aan potentiële bonussen. Daarmee krijgt Feyenoord zeventig procent van de transferrechten van Rodríguez in handen. Volgens het Algemeen Dagblad is de deal echter nog niet rond en is er sprake van een ‘race tegen de klok’, omdat de medische keuring nog moet plaatsvinden en er andere ‘kleine plooien’ gladgestreken moeten worden.