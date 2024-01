'Shock move' voor Manchester United: Ratcliffe shopt bij rivaal Manchester City

Manchester United staat volgens diverse Engelse media op het punt om de eerste aanwinst na de komst van mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe vast te leggen. De club van Erik ten Hag gaat voor een 'shock move' en stelt de Spanjaard Omar Berrada, die al jarenlang werzkaam is bij stadgenoot en rivaal Manchester City, aan als nieuwe CEO.

Vlak voor kerst werd eindelijk bekendgemaakt dat Ratcliffe, de steenrijke oprichter van het bedrijf INEOS, 25 procent van de aandelen in Manchester United overneemt van de huidige eigenaren, de Amerikaanse familie Glazer. In ruil voor de 1,5 miljard euro die de Brit daarvoor neertelt krijgt hij bovendien een flinke vinger in de pap op voetbaltechnisch gebied en in de organisatie; de komst van Berrada zou dan ook voornamelijk uit zijn koker zijn gekomen, maar de goekdeuring van de Glazers hebben gekregen.

Het gezaghebbende The Athletic schrijft dat Berrada, die als hoofd voetbaloperaties werkzaam was bij de City Football Group, het netwerk van clubs rond Manchester City, door de INEOS-mensen zou zijn geïdentificeerd als kandidaat en vervolgens over zou zijn gehaald om de overstap te gaan maken. "Dat United een beleidsbepaler die zo hoog aangeschreven staat op een snelle en discrete manier binnenhaalt, zal door velen gezien worden als een significante coup in een periode van grote veranderingen bij de 20-voudig Engels kampioen", leest het.

Berrada was sinds 2011 in verschillende functies werkzaam bij Manchester City, sinds september 2020 in zijn huidige functie bij de overkoepelende City Football Group. Daarvoor werkte hij zeven jaar als hoofd sponsorship bij FC Barcelona in zijn vaderland. Hij krijgt een breed takenpakket als CEO van Manchester United: "De club zocht een kandidaat die zich bewezen heeft in het voetbal, maar die ook meer dan capabel is om de zakelijke kant te leiden", omschrijft The Athletic de profielschets die de club zou hebben samengesteld. "Berrada blonk op beide gebieden uit bij City, en daarvoor ook op zakelijk gebied in Barcelona", vervolgt het medium. "Hij krijgt de leiding over beide gebieden bij United en daarnaast zitting nemen in het bestuur en verantwoording afleggen aan de nieuwe eigenaars", wordt zijn rol in de organisatie omschreven.

Inmiddels heeft Manchester City het vertrek van Berrada bevestigd en even later brengt ook United het nieuws naar buiten dat hij als CEO op Old Trafford aan de slag gaat. "De club is vastbesloten om voetbal en presteren op het veld terug te brengen in het hart van alles wat we doen", schrijft United op de clubsite. "De aanstelling van Omar vertegenwoordigt de eerste stap in deze reis."