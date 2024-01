'De goedkoopste van allemaal, bleek het meest nuttig voor Feyenoord'

Marcel van der Kraan heeft in aanloop naar de hervatting van de Eredivisie de eerste seizoenshelft van Feyenoord geanalyseerd. Eén van de conclusies die hij trekt, is dat de aankopen van de voorbije transferzomer tegenvallen. is volgens hem samen met Calvin Stengs het meest nuttig gebleken.

Waar Feyenoord met Orkun Kökçü zijn belangrijkste speler kwijtraakte, werd er een hoop geld uitgegeven om de selectie te versterken. "De drie duurste aankopen waren de Japanner Ayase Ueda (9 miljoen), Luka Ivanusec (7,5 miljoen) en Ramiz Zerrouki (7,2 miljoen). Alle drie zijn ze nog niet uit de verf gekomen", concludeert Van der Kraan.

Ueda komt weinig aan spelen toe omdat Santiago Giménez de onbetwiste eerste keuze in de punt van de aanval is. "Maar ook op momenten dat Ueda wel mocht invallen of de Mexicaan moest vervangen produceerde hij nauwelijks doelpunten. Ivanusec had de pech dat hij na een sterk begin lang geblesseerd was en Zerrouki verloor aanvankelijk de strijd om een basisplaats."

Feyenoord heeft volgens Van der Kraan ook een paar goede aankopen gedaan. "De goedkoopste van allemaal, reservedoelman Timon Wellenreuther (1 miljoen euro) bleek samen met Calvin Stengs (6 miljoen) het meest nuttig. De Duitse keeper verving Justin Bijlow net als vorig seizoen gedurende een lange periode."