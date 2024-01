Steijn volgde transferadvies van Hans Kraay Junior: ‘Ik zei dat ze hem blind moesten nemen’

Hans Kraay junior volgt de Keuken Kampioen Divisie al jarenlang met verregaande belangstelling. Op vrijdagavond schuift hij steevast als analist aan bij ESPN voor het schakelprogramma van de competitie. Kraay junior spot regelmatig een pareltje op het tweede Nederlandse voetbalniveau en hielp naar eigen zeggen Maurice Steijn in het verleden aan een inkomende transfer bij Sparta Rotterdam.

In gesprek met Voetbal International vertelt Kraay Junior dat hij regelmatig gebeld wordt door collega-journalist Hugo Borst. Laatstgenoemde is tevens fervent supporter van Sparta Rotterdam en vroeg Kraay Junior eens om transferadvies. “Zo belde hij me anderhalf jaar terug met de vraag of er niet een goede rechtsback voor Sparta in de KKD speelde. Ik had Shurandy Sambo bij PSV zien spelen en zei dat ze hem blind moesten nemen.”

Sambo speelde in het seizoen 2020/21 35 wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 5 assists. Steijn werd een jaar later trainer bij Sparta en pikte in zijn eerste transferzomer Sambo op huurbasis op bij PSV. “Hugo praatte met Maurice Steijn, hij werd gehaald en het werd een fantastisch seizoen. Steijn luistert dus ook weleens naar me… Nu ik het zo zeg, moet ik daar eigenlijk factuurtjes voor gaan sturen. Nee, hoor, dat is vrijblijvend”, lacht Kraay junior.

Kraay junior benadrukt dat het schakelprogramma dat ESPN sinds enige jaren op de vrijdagavond brengt van de Keuken Kampioen Divisie bijdraagt aan zijn liefde voor de competitie. “Het switchen tussen die wedstrijden is heerlijk, want overal zit wel wat in”, vervolgt de oud-voetballer. “Je weet als er geschakeld wordt, dat er iets spannends gaat gebeuren. Door het schakelprogramma ben ik echt van deze competitie gaan houden.”