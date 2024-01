Serieuze meevaller voor Ajax in de aanloop naar zeer belangrijke maand

Ajax hoeft niet te vrezen voor een langdurige absentie van . De rechtsback kreeg afgelopen zondag in het thuisduel met RKC Waalwijk het vertrouwen van John van ’t Schip, maar viel in de tweede helft uit met een knieblessure. De ernst daarvan is echter niet ernstig. Gooijer kan over een paar dagen de training hervatten. Dat meldt Ajax Showtime dinsdag. Dat is een flinke meevaller voor de Amsterdammers in de aanloop naar een belangrijke maand.

De ziekenboeg in de hoofdstad raakte de voorbije weken voller en voller. Van ’t Schip kan inmiddels al een paar maanden geen beroep doen op Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk. Ook Silvano Vos stond langdurig aan de kant, maar de jonge middenvelder maakte maandagavond bij Jong Ajax zijn rentree binnen de lijnen. Van ’t Schip miste afgelopen zondag in het thuisduel met RKC naast Van den Boomen, Manssverk en Vos ook Borna Sosa, Chuba Akpom, Mika Godts, Gastón Ávila én Josip Sutalo. Jakov Medic leek de vervanger van Sutalo te gaan worden, maar Van ’t Schip koos toch wel verrassend voor Gooijer.

De negentienjarige vleugelverdediger debuteerde op 14 december jongstleden in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene in de Europa League in de Amsterdamse hoofdmacht, deed een uur mee in het bekerduel met Hercules en mocht vorige week ook al even meedoen tegen Go Ahead Eagles. In de thuiswedstrijd tegen RKC verscheen hij voor het eerst aan de aftrap van een Eredivisieduel. Hij maakte een prima indruk, maar moest wegens een knieblessure al na 53 minuten de strijd staken. “In augustus kampte Gooijer ook al met deze blessure en destijds kon hij na drie dagen de training hervatten”, schrijft Ajax Showtime. “De verdediger kreeg een tik op een ‘vetlaagje’ op zijn knie, hetgeen nu een paar dagen geïrriteerd is.”

Volgens het medium is er dan ook geen sprake van ‘inwendige schade’ en kan de verdediger zodoende ‘binnen enkele dagen’ de training hervatten. Dat is goed nieuws voor Ajax en Van ’t Schip, die zich opmaken voor een belangrijke, zo niet cruciale maand. De Amsterdammers gaan zaterdag eerst op bezoek bij Heracles Almelo, alvorens in de Eredivisie ontmoetingen met PSV, sc Heerenveen, N.E.C. en AZ op het programma staat. In de tussentijd speelt Ajax het tweeluik met FK Bodø/Glimt in de strijd om een plekje in de knock-outfase van de UEFA Conference League. Van ’t Schip kan een fitte selectie dus goed gebruiken.