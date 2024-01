Merkwaardig moment bij Heracles - Ajax: 'In de derde klasse word je gewisseld'

Heracles Almelo-verdediger Sava-Arangel Cestic baarde zaterdag opzien in de wedstrijd tegen Ajax. Hij liet zich eenvoudig in de luren leggen voorafgaand aan de 1-3 van en beging later in de wedstrijd een merkwaardige overtreding op de spits. Danny Koevermans vindt dat Cestic door de ondergrens zakte.

In de 57ste minuut verstuurde Jorrel Hato een lange bal van achteruit, waar Cestic zich op verkeek. Daardoor kon Brobbey in zijn rug opduiken en raak schieten uit de draai. Koevermans voetbalt inmiddels op amateurniveau en daar zou de actie van Cestic niet eens door de beugel kunnen, vertelde hij maandagavond bij Veronica Offside.

“Bij mij in de derde klasse word je gewisseld als dit gebeurt. Cestic, ongelooflijk”, zei Koevermans. “Die bal is heel lang onderweg. Het kan niet op dit niveau, maar het gebeurt wel.” De voormalig spits keek ook op toen Cestic enkele minuten later uitbundig juichte toen hij Carlos Forbs van de bal zette met een tackle.

Met deze heerlijke knal maakt Brian Brobbey zijn tweede van de avond!💥 Het staat ondertussen 2-3 in Almelo.#heraja — ESPN NL (@ESPNnl) January 27, 2024

“Eerst wordt hij tureluurs gedraaid, een paar minuten later gebeurt dit. Dan gaat hij hard juichen en schreeuwen richting het publiek… Je bent net zwaar te kakken gezet”, zei Koevermans, die ook verbaasd was doordat Cestic in de slotfase secondenlang aan het shirt van Brobbey trok. “En dan dit nog!”

Cestic loopt forse blessure op

Die laatste actie leverde Cestic overigens een forse blessure op. Hij hield een enkelbreuk over aan het duel met Brobbey, maakte Heracles dinsdagavond bekend. “Helaas is er een breuk in de enkel geconstateerd zodat ik de komende zes weken in het gips moet”, vertelde de 22-jarige Serviër op de website van zijn club. “Gelukkig hoef ik niet geopereerd te worden, maar ik zal er de komende maanden helaas wel uit zijn.”