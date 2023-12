Wim Kieft oordeelt: 'Dit heeft Brian Brobbey meer dan Luuk de Jong en Santiago Giménez'

Wim Kieft is zeer gecharmeerd van . De oud-voetballer vindt de aanvalsleider van Ajax de meest complete spits van de Eredivisie, zo vertelt hij in zijn column voor De Telegraaf. Kieft schat Brobbey dus zelfs hoger in dan onder meer en .

De analist was onder de indruk van het optreden van Brobbey in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille (4-3 nederlaag). In dat duel was de Ajax-spits twee keer trefzeker. De Jong en Giménez kwamen deze Europese niet tot scoren (in het goede doel). “De meeste indruk van de drie spitsen van de traditionele top drie maakte Brobbey”, oordeelt Kieft.

“Weliswaar in de Europa League, tegen een mindere tegenstander als Olympique Marseille; hij is toch de meest complete van het drietal. Weliswaar in de Europa League, tegen een mindere tegenstander als Olympique Marseille; hij is toch de meest complete van het drietal”, gaat Kieft verder, die verwijst naar de dubbelslag van Brobbey tegen de nummer twaalf van de Ligue 1.

Kieft trekt vervolgens de vergelijking met collega-spitsen De Jong en Giménez. “Als je hem vergelijkt met Brian Brobbey is Giménez echt een zestienmeterspits. Normaal weet hij zijn ruimte daarin te vinden, ook als het wat voller is.” In de Eredivisie kwam Brobbey tot dusverre vijf keer tot scoren. De Jong maakte tien goals, terwijl Giménez liefst zestien keer trefzeker was.