Mike Verweij onthult transfersom die Ajax voor Mikautadze wil ontvangen

is hard op weg om Ajax op huurbasis te verlaten, maar de Amsterdammers hadden de aanvaller het liefst direct verkocht aan Metz. De Fransen kunnen echter niet aan de vraagprijs van Ajax voldoen.

Mikautadze kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Ajax toe voor een transfersom van zestien miljoen euro, maar heeft in de eerste seizoenshelft helemaal niets laten zien in het shirt van de Amsterdammers. Daarom wil Ajax de Georgiër alweer van de hand doen, maar dat kan volgens de FIFA-regels alleen aan Metz, de vorige club van Mikautadze. Een akkoord tussen de twee partijen nadert, maar het gaat in eerste instantie wel om een huurtransfer.

Volgens de Telegraaf is er een optie tot koop ogenomen, dus is de kans aanwezig dat Mikautadze zijn laatste wedstrijd voor Ajax al heeft gespeeld. De nummer vijf van de Eredivisie wilde de aanvaller het liefst direct al verkopen, maar Metz kan niet voldoen aan de vraagprijs van vijftien miljoen euro die Ajax hanteert. Daarom kiezen de twee clubs in eerste instantie voor een huurovereenkomst. Het is de eerste aankoop van de ontslagen directeur Sven Mislintat die vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA.