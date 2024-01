Mikos Gouka onthult voor welk bedrag Feyenoord Santiago Giménez altijd zou verkopen

Mikos Gouka verwacht dat het zo maar zou kunnen dat in de winterstop nog vertrekt bij Feyenoord, mits geïnteresseerde partijen de gewenste transfersom op tafel leggen voor de Rotterdammers. De journalist vraagt zich wel hardop af welke club in de winter met tientallen miljoenen op tafel legt, maar denkt dat Feyenoord bij een goede aanbieding zal meewerken.



"Als er een bedrag komt tussen de veertig en de zestig miljoen is Feyenoord altijd bereid om hem (Giménez, red.) te verkopen", stelt Gouka in de AD Voetbalpodcast over de Mexicaanse spits van de Rotterdammers: "Dat zou een enorm bedrag zijn dat Feyenoord nog nooit heeft ontvangen. Als er een topbod komt is Feyenoord geen club die kan zeggen dat ze volgend jaar maar terug moeten komen", denkt Gouka, die wel zijn twijfels heeft of een club zich in de winterstop daadwerkelijk concreet gaat melden voor de Mexicaans international.

"Welke club gaat in de winter nou zo'n bedrag neerleggen? Dan moet ergens een spits geblesseerd zijn. De supporters zouden het verschrikkelijk vinden. Sportief is het ook vervelend, omdat die tweede plek heel belangrijk is voor Feyenoord", zegt Gouka. Dat Feyenoord er sportief, in een belangrijk seizoen voor de Champions League-tickets, slechter van wordt zou volgens de journalist niet een reden zijn voor Feyenoord om Giménez sowieso in Rotterdam te houden: "Als er écht een bod van die orde komt, en Giménez ziet het zelf zitten, laten ze hem gaan. Slot heeft ook gezegd dat ze er dan niet voor gaan liggen. Voor veertig miljoen kan je wel een nieuwe spits kopen."

Artikel gaat verder onder video

Gouka denkt door de het bod dat Feyenoord van RB Leipzig op Lutsharel Geertruida heeft afgewezen te weten voor welk bedrag Giménez ongeveer weg zou doen: een transfersom tussen de veertig en zestig miljoen euro. "Afgelopen zomer hebben ze Geertruida niet verkocht voor 32,5 miljoen, dus je kan ongeveer inschatten wat ze willen hebben voor een andere speler, die ook nog eens beter in de markt ligt. Gimenez is een aanvaller, die leveren vaak meer op. Hij ligt ook nog eens goed in de markt", weet de clubwatcher van Feyenoord.