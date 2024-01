Steijn geeft Mislintat trap na: 'Iedereen bij Ajax wilde hém halen, niet alleen de scouting, ook de hele technische staf'

Maurice Steijn heeft zich in zijn periode bij Ajax nooit één gevoeld met zijn spelersgroep, zegt de vijftigjarige trainer in het programma Casa di Beau tegen presentator Beau van Erven Dorens. Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat sloeg de transferwensen van Steijn én de rest van de technische staf volledig in de wind, mede daardoor lukte het de trainer niet om het vertrouwen van zijn selectie volledig te winnen.

Steijn herhaalt dat hij heeft aangedrongen op de komst van spelers als Nicolas Tagliafico, Noa Lang, Sergiño Dest, Hakim Ziyech én doelman Nick Olij, met wie hij eerder succesvol samenwerkte. "Dat waren de mannen die we allemaal wilden halen om aan hun hand de talenten Brian Brobbey, Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Devyne Rensch te laten groeien." Hij kreeg echter nul op het rekest bij Mislintat: "Daar werd uiteindelijk niets mee gedaan, hij had heel erg duidelijk een ander idee en een andere visie daarop."

Artikel gaat verder onder video

Mislintat besloot bijvoorbeeld niet Olij, maar de Duitse keeper Diant Ramaj bij Eintracht Frankfurt op te pikken, tot onbegrip van Steijn: "Iedereen wilde Olij. Niet alleen de scouting, maar ook de hele technische staf", blikt de Hagenaar terug. Met Ramaj, inmiddels uitgegroeid tot eerste keeper in Amsterdam, probeerde hij vervolgens het gesprek aan te gaan. "Ik heb hem uitgelegd: het is niet zo dat ik jou niet wil of dat ik je niet goed vind. Maar als ik kan kiezen tussen twee keepers waarvan de ene de leeftijd heeft die we missen, de Nederlandse taal spreekt en met wie ik bij NAC én bij Sparta twee jaar succesvol heb gewerkt... Als jij nou in mijn schoenen had gestaan, welke keuze had jij dan gemaakt?"



En zo waren er meer spelers die op voorspraak van Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA werden gehaald maar die niet op het wensenlijstje van Steijn voorkwamen. Van die groep heeft Steijn nooit het gevoel gehad dat hij het volledige vertrouwen genoot. "Dat heb ik die spelers een voor een uitgelegd, of geprobeerd uit te leggen, maar je merkte wel... dat is wel een issue geweest én gebleven. Dat heb ik eigenlijk tot het einde zo gevoeld."