Onderlinge strijd om linkerrijtje tussen Almere City en Fortuna Sittard eindigt onbeslist

Almere City en Fortuna Sittard zijn woensdagavond niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel. Beide ploegen troffen elkaar in het duel dat zaterdag plotseling werd afgelast wegens het onbespeelbare veld, maar konden het publiek maar amper.

Waar het afgelopen zaterdag nog ijskoud was in Nederland en beide teams vlak voor de aftrap het bericht kregen dat ze weer om mochten kleden, was het woensdagavond een stuk aangenamer in het Yanmar stadion. Fortuna Sittard trad aan zonder Tijjani Noslin, die afgelopen week vertrok naar Hellas Verona in Italië. Hij werd vervangen door Ragnar Oratmangoen. Almere City speelde met exact hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag de bedoeling was, toen de teams dus niet aan de aftrap verschenen. De inzet van deze wedstrijd was plek negen op de ranglijst.

Waar de wedstrijd veelbelovend begon met een schot van Iñigo Córdoba in de derde minuut, was het daarna voornamelijk saai wat beide ploegen lieten zien. De beste kans was voor Kornelius Hansen van Almere City in de 22e minuut. Op aangeven van Thomas Robinet kon de Noorse aanvaller vrij aanleggen, maar zijn inzet was veel te slap om keeper Luuk Koopmans te verassen. In het restant van de eerste helft vooral stil, de zuivere speeltijd in de eerste helft was nog geen 23 minuten. Als het spel niet stil lag slaagden beide teams er niet in gevaar te stichten. De ruststand was dan ook 0-0.

Na rust was hetzelfde beeld te zien als voor rust. Beide teams boden weinig spektakel aan de fans en het was zoeken naar een spaarzaam hoogtepunt. Fortuna Sittard had het meeste initiatief, maar wist daar meestal weinig kansen uit te creëren. De enige echte kans was voor Fortuna Sittard via Córdoba, maar zijn inzet spatte op de lat uiteen. De meeste opwinding ontstond toen er een opstootje was in de dug-out van Fortuna Sittard. Daarbij kregen Rajiv van la Parra en Dimitris Siovas een gele kaart. Tien munten voor tijd was er nog een kans voor invaller Siemen Voet, maar zijn inzet met links van vijftien meter ging ruim naast en over.

Zo eindigde de wedstrijd zoals deze begon, met een 0-0 stand. Daarmee kregen beide teams eigenlijk één punt meer dan ze verdienden en wijzigt er niets op de ranglijst, Fortuna blijft twaalfde en Almere dertiende. Komend weekend mogen beide teams een nieuwe poging doen om drie punten bij te schrijven. Fortuna neemt het dan op tegen FC Volendam en Almere City gaat op bezoek bij koploper PSV.