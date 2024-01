Onverwachte gast breekt in bij Vandaag Inside: 'Mijn vrouw smeekte om dit niet te doen'

Een opvallend moment in de uitzending van Vandaag Inside van vrijdagavond. Voormalig Talpa-directeur Marco Louwerens kwam plots in een kikkerpak de studio in en nam plaats aan tafel.

Louwerens had kikkersnoepjes meegenomen en vertelde dat het idee afkomstig was van de redactie. “Ik heb twee kinderen. Mijn vrouw stond letterlijk een uur geleden voor de deur, smekend: ‘Doe het niet.’ Ik had vandaag in de finale van De Slimste Mens kunnen staan. Maar nu sta ik hier in een kikkerpak.”

Louwerens, ook bekend van zijn vertolking van Sinterklaas bij Vandaag Inside, vertelde deze week dat hij een knuffel van een kikker heeft. "Nou, ik weet niet of het verstandig is om dit te zeggen, maar ik heb nog steeds een kikkertje. Dat ligt – 57 jaar – naast mijn bed. Héél af en toe, als ik me rot voel of klote voel, dan wil ik hem nog wel eens naast mijn kussen leggen", zei hij bij De Slimste Mens.

De uitspraak zorgde de afgelopen dagen voor de nodige grappen bij Vandaag Inside, waarna Louwerens besloot om zelf maar de studio in te gaan.

