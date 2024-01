Opstelling van PSV bekend: Peter Bosz bezorgt fans van koploper grote glimlach

keert zaterdagavond bij de competitiehervatting van PSV tegen Excelsior (vanaf 21.00 uur) terug in de wedstrijdselectie van de koploper. De vleugelaanvaller moet nog wel genoegen nemen met een plekje op de reservebank.

Lang speelde dit seizoen vanwege een hamstringblessure pas acht wedstrijden voor PSV in de Eredivisie. Op 25 november was hij invaller in de uitwedstrijd tegen FC Twente, maar daarna kende de dribbelaar weer een terugslag, waardoor hij voor de winterstop niet meer in actie kwam. Lang is nu echter voldoende hersteld en begint op de bank.

De opvallendste afwezige in de basiself van PSV is Ismael Saibari. De aanvallende middenvelder is actief op de Afrika Cup met Marokko en kan trainer Peter Bosz zodoende voorlopig niet dienen. Ten opzichte van de laatste wedstrijd voor de winterstop, uit tegen AZ, keert André Ramalho terug in de laatste linie van PSV, waardoor Jerdy Schouten op het middenveld speelt.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.