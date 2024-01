Perez: 'Zijn statistieken zijn echt heel slecht voor iemand die voor 180 miljoen weg moet'

Kenneth Perez heeft een kritische kanttekening geplaatst bij de prestaties van in het shirt van PSV. De twintigjarige aanvaller nam woensdagavond in het met 3-1 gewonnen bekerduel met FC Twente het derde Eindhovens doelpunt voor zijn rekening. Het was zijn eerste goal sinds 25 november vorig jaar.

"Ik weet dat we allemaal vinden dat Bakayoko geweldig is, maar het werd ook wel tijd", aldus Perez bij ESPN. "Zijn statistieken zijn echt heel slecht. De laatste twee wedstrijden voor de winterstop speelde hij alleen maar voor zichzelf. Dus dit was net op tijd."

Artikel gaat verder onder video

Bakayoko maakte dit seizoen vijf doelpunten in 29 wedstrijden. "Dat zijn natuurlijk hele magere cijfers voor iemand die voor 180 miljoen weg moet. Toch? Zoiets is het toch ondertussen? Je snapt wat ik bedoel. Dat is gewoon heel mager voor een aanvaller. Voor 25 november zat ook een hele periode dat hij niet wist te scoren. Dat is niet best", stelt Perez.

De analist weet niet of Bakayoko, die dit seizoen ook dertien assists gaf, nog een paar jaar bij PSV moet blijven. "Maar als je hoort hoe hij het voetbal beleeft met een hele staf om zich heen... Ik denk dat het op een gegeven moment te makkelijk ging en dat hij daardoor voor zichzelf ging voetballen. Dat was geen goed idee."